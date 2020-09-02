Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала, як виглядала в шкільні роки

Як передає Рoliteka.net, архівний знімок вона опублікувала у себе в Instagram. Маленька Оля позувала за шкільною партою в красивій рожевій сукні. У неї на голові була популярна в 90-х зачіска «кошичок» з різнокольоровими гумками. Ольга серйозно дивилася в кадр. Варто відзначити, що в маленькій дівчинці важко впізнати сьогоднішню Бузову.

"По зачісці є питання? Вже тоді задавала тренди", - підписала фото зірка.

За кілька годин пост артистки зібрав майже 500 тисяч лайків. У коментарях стали обговорювати плаття Ольги, яке в ті часи було у багатьох. Крім цього шанувальники посміялися над коментарем Бузової щодо трендів.

"Красива", "така серйозна", "Милашка", "тоді було ще не все втрачено", "не схожа на себе нинішню, хіба що тільки погляд не змінився","зачіска бомба, чесно кажучи", "весь час якає! Я, я, я створюю тренди, я нарядила ялинку сама, я хороша господиня», "Пам'ятаю ці сукні", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова поділилася останнім літнім фото в купальнику. Красуня позувала в білому ліфчику і солом'яному капелюсі.

Нагадаємо, що Ольга Бузова без одягу повторила витівку Волочкової і Чехової:"відчуття, що років 15".

А ще Politeka писала, що Ольга Бузова не встояла перед молодшим красенем-Кіркоровим: "які...".

Також Politeka повідомляла, що Ольга Бузова кардинально змінила зовнішність і розпалила свого коханця: "іди, я тебе...".