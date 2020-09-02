53-річний російський співак Філіп Кіркоров викликав фурор унікальними кадрами
Як передає Рoliteka.net, артист опублікував архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, а також похвалився шкільним атестатом про закінчення середньої освіти - з одними "п'ятірками".
Так, на фото Філіп постав в дитячому віці. Співак легко впізнається в хлопчикові з величезними очима й обеззброюючою посмішкою.
"Першокласник Філіп 1974 року бажає всім школярам і студентам палаючих очей на уроках і з цікавістю гризти граніт науки!🧬Будьте справжніми бійцями за свої цілі, за свої мрії, за своє майбутнє!🥇", - підписав фото зірка.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
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"Мамочкі, це ж син Стоцької на фото 😂"
"Молодець добре вчився, дуже симпатичний хлопчик, діти на нього схожі"
"Який гарний"
"У метро купив)))"
"Красунчик🔥відмінник👍 завжди N1 👏 🏻 "
"❤️Ви по життю - відмінник !!! 😘"
"О Боже 😍"
"Які очі!!! красунчик❤️"
"Взагалі не змінився виявляється"
"А я думала, ви у Варні народилися"
"Всі дівчата напевно закохалися в ці очі першокласники 🤔 🤗 "
Раніше ми повідомляли, "дідусь" Кіркоров з сивою бородою збентежив небезпечною розвагою. Артист показав і розповів в Instagram, що провів останній світанок літа високо над землею.
"На великій повітряній кулі... зустрів фінальний світанок літа 🌅 🎈це так символічно... Адже вперше за 35 років це літо було незвичайним для мене, без гастролей і фестивалів", - повідомив знаменитість.
Нагадавши, Кіркоров вразив новим перетворенням і нарвався на критику: "жах, Кончіта Вурст нервово курить".
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