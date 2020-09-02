53-річний російський співак Філіп Кіркоров викликав фурор унікальними кадрами

Як передає Рoliteka.net, артист опублікував архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, а також похвалився шкільним атестатом про закінчення середньої освіти - з одними "п'ятірками".

Так, на фото Філіп постав в дитячому віці. Співак легко впізнається в хлопчикові з величезними очима й обеззброюючою посмішкою.

"Першокласник Філіп 1974 року бажає всім школярам і студентам палаючих очей на уроках і з цікавістю гризти граніт науки!🧬Будьте справжніми бійцями за свої цілі, за свої мрії, за своє майбутнє!🥇", - підписав фото зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Мамочкі, це ж син Стоцької на фото 😂"

"Молодець добре вчився, дуже симпатичний хлопчик, діти на нього схожі"

"Який гарний"

"У метро купив)))"

"Красунчик🔥відмінник👍 завжди N1 👏 🏻 "

"❤️Ви по життю - відмінник !!! 😘"

"О Боже 😍"

"Які очі!!! красунчик❤️"

"Взагалі не змінився виявляється"

"А я думала, ви у Варні народилися"

"Всі дівчата напевно закохалися в ці очі першокласники 🤔 🤗 "

Раніше ми повідомляли, "дідусь" Кіркоров з сивою бородою збентежив небезпечною розвагою. Артист показав і розповів в Instagram, що провів останній світанок літа високо над землею.

"На великій повітряній кулі... зустрів фінальний світанок літа 🌅 🎈це так символічно... Адже вперше за 35 років це літо було незвичайним для мене, без гастролей і фестивалів", - повідомив знаменитість.

Нагадавши, Кіркоров вразив новим перетворенням і нарвався на критику: "жах, Кончіта Вурст нервово курить".

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