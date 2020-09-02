33-річна українська співачка Настя Каменських збентежила одночасно ніжним й пристрасним образом
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в довгій квітчастій сукні чорного кольору.
Кокетлива Настя розпустила кучері і підфарбувала губи червоною помадою, спокушаючи шанувальників позами. Дівчина продемонструвала фігуру в різних ракурсах, в тому числі повернувшись до камери чарівним декольте. На одному з кадрів Каменських витончено нагнулася, здавивши пишний бюст витягнутими вперед руками.
"Перший день осені все ще по-літньому теплий, але внутрішнє відчуваєш зміни 😌 щось завершилося, а щось - тільки почалося ✨ вірю, що нова пора готує нам багато приводів для радості. А я в свою чергу готую для вас дещо дуже незвичайне і грандіозне 🔝 🚀 ну що, вперед?", - підписала фото знаменитість.
Користувачі кинулися коментувати, не скуплячись на компліменти. Примітно, що образ співачки порівняли з образом циганської красуні з серіалу "Кармеліта".
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"Неймовірної краси 😍"
"Дуже гарна жінка🙏"
"Ваш сарафан просто🔥 🔥 🔥, а ви 💣"
"Вечірня Настя 👏"
"настя твої фотки супер прекрасні а так само ти і твоя фігурка"
"Прям як на корпаратив"
"Ну прям Кармеліта якась 🔥"
"Уперед. І з піснею.👍💗😊"
Раніше ми повідомляли, Каменських нагадала фанатам свій недавній жаркий образ, що складався з чорного боді з прозорими вставками, в якому вона з'явилася на концерті. Дівчина опублікувала в "сторіз" в Instagram фото і короткий ролик, на якому потанцювала в гримерці перед виступом. Щоб подражнити фанатів, схудла Настя всіляко згиналася перед дзеркалом, вихваляючись формами.
Нагадавши, кокетлива Каменських відчинила халат і розбурхала видом в леопардовому купальнику: спекотне фото.
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