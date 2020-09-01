Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішною фігурою в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах Чері позує в тісному спортивному вбранні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. При тому знаменитість ефектно крутитися на камеру, змінюючи при цьому вбрання «як рукавички».

"Фантастика", "вау, крихта. У тебе розкішне тіло", "виглядаєш просто неймовірно", "вогонь", "так красиво", "запаморочливо виглядаєш", "дуже мило", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, американська фітнес-модель Ана Чері приміряла трендовий спортивний костюм на заняттях.

Спортсменка все частіше показує, як розважається вдома, проводить час на природі й демонструє стильні пляжні вбрання. Причому не забуває Ана про тренування. Цього разу на фан-акаунті з'явилося фото Чері, зроблені після занять.

Ефектна фітнес-модель приміряла стильний костюм-тісний топ з вирізом-сердечком на грудях і темно-смарагдові шорти, які приспустила з живота, щоб показати результат своєї праці.

Не дивлячись на те, що модель далека від параметрів 90-60-90, дівчина відчуває себе комфортно і не збирається худнути. Навпаки, Чері закликає харчуватися правильно і навчитися чути свій організм.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

А ще Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності: "прикрий зараз же!".

Також Politeka повідомляла, що розкішна Ана Чері показала, чим приваблює чоловіків: "від напруги корсет тріщить"