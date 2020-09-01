Чиновники з Пенсійного фонду вирішили попередити українців про те, що вийти на відпочинок стане складніше

Про це розповіла заступник голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король, передає Politeka.

"Що стосується пенсіонерів, то в законодавстві передбачається мінімальна гарантія у вигляді 40% від мінімальної заробітної плати для осіб, які досягли 65 років, і мають необхідний робочий стаж: для жінок це 30 років, а для чоловіків – 35. Відповідно, 40% від мінімальної зарплати - це 2000 гривень. У порівнянні з серпнем, розмір виплат збільшиться на 110,8 гривні», - зазначила вона.

Схожа ситуація, стверджує Король, і з застрахованими особами.

«Зміни торкнулися розміру мінімального страхового внеску. Оскільки він розраховується як сума мінімальної зарплати, помножена на відсоток, то показник змінився. З 1 вересня це 1100 гривень», - підкреслила вона.

Найбільше це позначиться на звичайних співробітниках, яким доведеться платити більше.

"Як це зачіпає найманих співробітників. Для того, щоб Місяць був зарахований до страхового стажу, необхідно заплатити ЄСВ, не менше мінімальної зарплати. Тобто, п'ять тисяч гривень. Це стосується 2,7 мільйона громадян, які отримують на рівні або менше «мінімалки». Також це стосується 1,8 мільйона українців-підприємців, самозайнятих осіб, фермерів», - уточнила вона.

Тетяна Король про збільшення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати #Консультують_фахівці_Пенсійного_фонду 📢 Пропонуємо роз’яснення про зміни у законодавстві. 👉 До вашої уваги відеокоментар заступника Голови правління Пенсійного фонду України Тетяни Король щодо збільшення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ гривень. #БудьVтемі з Пенсійним фондом України Gepostet von Пенсійний фонд України am Dienstag, 1. September 2020

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

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