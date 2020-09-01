Українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 13-м розміром грудей, похвалилася гордістю в декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Найважливіше в сукні-жінка, яка його носить🍒❤», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Кузнєцова позує в яскраво-червоній сукні з екстремальним декольте. При цьому красуня закинула ногу на ногу, грайливо поглядаючи в кадр.

«Спокушаєш мене, ось візьму і одружуся на тобі», «ох, Беліссімо», «не уявляю як тобі складно підібрати сукню», «це точно ви сказали 💯 👍 👍 👍 👍 ви шикарні», «абсолютна краса», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, модель Міла Кузнєцова похвалилася видатними формами на нових кадрах

Кузнєцова на відео зображена з глибоким декольте. На голові у неї чорна пов'язка в білий горошок, а у вухах червоні сережки під колір помади. Очі модель приховала за сонцезахисними окулярами.

Образ доповнив яскравий жовто-помаранчевий манікюр. І як можна помітити, навіть захисну маску Кузнєцова підібрала в таких же кольорах.

Нагадавши, Українка з 13-м розміром затягнула свій "скарб" кокетливими зав'язками:" Там не Вишеньки, там...".

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром забула про сором і пограла своїми «диньками» на камеру: «Аж підстрибують».

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром блиснула потужними формами прямо на параді: «Краса України».