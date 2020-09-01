Українська актриса й учасниця шоу "Танці з зірками" Дар'я Петрожицька підтвердила страшний діагноз і розповіла про симптоми

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, в актриси підтвердився Китайський вірус. За її словами, все почалося з підвищеної температури й ломоти у всьому тілі. Після цього приєднатися й інші, характерні цієї хвороби симптоми.

"Спочатку це висока температура і викручування всього тіла, потім тіло виламується так, що ти не можеш встати, потім різко починається кашель, сохне все в роті й в носі й абсолютно пропадають запахи. Виявляється цей світ без запахів дуже нудний, а їжа схожа на пластилін. ..і все це супроводжується слабкістю», - зазначила вона.

Водночас Петрожицька розповіла, що зараз її самопочуття вже краще, але нюх не встиг повністю відновитися. Також їй досі складно дихати.

Що стосується участі шоу, то актриса впевнена, що повернеться на паркет після того, як у неї буде негативний ПЛР-тест. Крім того, вона подякувала своїм шанувальникам за підтримку.

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