Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішними формами в купальнику
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Швиденько змоталися на Гаваї", - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Кумейко позує в приспущеному купальнику, демонструючи розкішні форми. При цьому поверх ролика накладено фільтр, який нібито імітує відпочинок на пляжі.
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Однак її шанувальники не могли що-небудь сказати у відповідь на пікантні кадри знаменитості, оскільки їх Кумейко викинула у себе в Сторіс.
До цього ми розповідали, що легендарна українська співачка та екс-солістка групи Nikita Анастасія Кумейко продемонструвала вміння тримати баланс в пікантному вбранні
На опублікованих кадрах співачка показала, як тримає рівновагу, йдучи по канату. Для цього заняття зірка вибрала чорний спортивний костюм з оригінальною деталлю у вигляді прозорих вставок на декольте і ногах Кумейко. Співачка знімає себе зверху, тому її груди раз у раз потрапляє в кадр.
Кумейко якийсь час з успіхом тримає баланс, проте врешті-решт падає.
Нагадавши, екс-Nikita безсоромно натягнула Екстра-міні і показала пікантну деталь.
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