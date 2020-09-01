Колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко похвалилася розкішними формами в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Швиденько змоталися на Гаваї", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Кумейко позує в приспущеному купальнику, демонструючи розкішні форми. При цьому поверх ролика накладено фільтр, який нібито імітує відпочинок на пляжі.

Однак її шанувальники не могли що-небудь сказати у відповідь на пікантні кадри знаменитості, оскільки їх Кумейко викинула у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що легендарна українська співачка та екс-солістка групи Nikita Анастасія Кумейко продемонструвала вміння тримати баланс в пікантному вбранні

На опублікованих кадрах співачка показала, як тримає рівновагу, йдучи по канату. Для цього заняття зірка вибрала чорний спортивний костюм з оригінальною деталлю у вигляді прозорих вставок на декольте і ногах Кумейко. Співачка знімає себе зверху, тому її груди раз у раз потрапляє в кадр.

Кумейко якийсь час з успіхом тримає баланс, проте врешті-решт падає.

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