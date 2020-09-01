Українська актриса, травесті-діва Монро викликала бурхливу реакцію в мережі калейдоскопом найбільш "смачних" образів за час своєї кар'єри

Як передає Politeka.net, 42-річна артистка опублікувала знімки в своєму мікроблозі в Instagram, віддавшись спогадам.

Монро показала себе в найрізноманітніших нарядах - один яскравіше іншого. Разом зі смаками в одязі змінювалися колір та довжина волосся теледіви.

На одному з кадрів блондинку порівняли зі співачкою Мадонною - там, де у неї багато різнокольорових браслетів на руці. Також зірка красувалася у свій час в образі "щірої україночкі"-гуцулки й здивувала ультрасучасним образом діджея в нічному клубі.

"Діти в школу, віскі в колу🤗 😀 для мене перше вересня, один з найулюбленіших і довгоочікуваних днів у році! 👆літо прощай, здрастуй календарна осінь! 👆початок нового ТБ-сезону, хоча багато проектів і знімаються влітку. 👆наближається 3 вересня🤗 👆 не потрібно йти в школу! Сьогодні знову занирнула в архіви (шукала фото з одним новомодним політиком) і розчинилася в спогадах. Ех! Начебто дивлюся - ну я ж, а відчуття, що інша людина. А вам як здається? Змінилася!?", - поділилася роздумами Монро.

Користувачі прийшли до єдиної думки, що час над артисткою непідвладний:

"Всі ми змінюємося) але одне в Вас незмінно! Ви - жінка-свято! Ваша енергетика заразлива і відразу хочеться жити, дихати, летіти...😍"

"Природно 🧡 змінилися 👍"

"Так, змінилися. Раніше фото, навіть коли не на сцені, все одно... ось чийсь образ (ну я так бачу). А зараз і в різних нарядах, перуках і макіяжі, але ви. Зараз краще! І не сперечайтеся!😠😉"

"Скажу ви крута в усіх образах 👍"

"Ти яка була така і залишилася. Вік тебе не хоче 😁 😁 "

"Чимось Мадонну нагадали, на фото з браслетами.😍"

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