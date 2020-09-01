Молодша сестра покійної співачки Жанни Фріске, Наталя, розбурхала мережу приємною новиною

Як передає Politeka.net, 34-річна дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото й відео, на яких постала з маленькою дівчинкою. Наталя заколисувала дитину, яка солодко сопіла у неї на руках.

Ніжність і щастя так і пронизують опубліковані кадри. У підписі сестра Фріске пояснила, ким доводиться їй малятко:

"Сьогодні я стала хрещеною мамою однієї красивої дівчинки на ім'я Анастасія 🙏"

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто відзначив, що бажають Наталії обзавестися власною дитиною, адже "материнство їй дуже йде". До речі, у її покійної сестри Жанни залишився 7-річний син Платон, який живе з батьком, шоуменом Дмитром Шепелєвим.

"Мені здається чи ці дві дівчинки-близнючки?)) ❤ ️" - "двійнята)) Єва і Настя))"

"Вітаю Вас🙏 бажаю вам самій стати мамою🙏"

"Малятку дуже пощастило з такою хрещеною мамою💕"

"Вам йде материнство! Ви просто чудова!🥰♥️ "



"Дуже заспокійливе відео, просто терапевтичне.❤ ️ Колиска спокою ❤️"

"Вам дуже личить бути мамою ❤️"

"Свою вам красиву дівчинку треба... Нехай Бог дасть... Дівчинку і хлопчика вам бажаю!!! Особливо вашим батькам бажаю онуків і внучат..."

"Як же на Жанночку ви схожі😭❤️❤️❤️ 😍 😘 "

Раніше ми повідомляли, в мережі з'явилися рідкісні фото Платона. Шепелєв намагається не показувати сина на публіці, вважаючи, що хлопчик, коли виросте, сам повинен для себе вирішити, чи хоче публічності.

Користувачі відзначили, що син Фріске, який подорослішав, все більше стає схожим на неї.

"Красень, весь в маму і від тата риси взяв. ❤ ️"; "Дуже на Жанну схожий❤️"; " Гарненький.. У породу Фріске пішов👍"; "копія Жанна Фріске"; "Шкода хлопчиська; ((" ; " Без мами росте бідний, ніхто не замінить материнської любові❤️", - відреагували в коментарях.

Нагадаємо, що Наталія Фріске вразила рідкісним архівним фото: "чому саме вона?».

Як повідомляла Politeka, Наталію Фріске помітили в улюбленій сукні померлої сестри: "а кому ще їх носити?".

Також Politeka писала, що сестра Жанни Фріске зганьбилася виступом у сукні покійної співачки: "який кошмар... Навіщо?"