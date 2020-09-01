Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе на відпочинку і розповіла про вересень

На фото красуня показала себе в купальнику біля кромки басейну. Образ Катерина доповнила стильними окулярами, поки дивилася вгору. Дівчина посміхалася, а волосся вирішила залишити розпущеним. На другому знімку Нікітіна задерла ногу, ефектно показуючи себе, розвернувшись в профіль. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зустрічаємо вересень з посмішкою!

Ну принаймні я.

Сподіваюся і ви теж!.

Ніколи не любила вчитися, а зараз шкодую, що не робила цього раніше!

Не втрачайте золоті роки!

Все таки будь-які знання це краще, ніж порожня голова!",- написала Нікітіна.

Фанати поставили півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"А двома ногами зможеш", "дивишся на фото і відчуваєш як тяга до знань зростає", "з 1 вересня, Катюша", "яскрава", "ти якою була )) слухняною".

Ми повідомляли, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила своїми здібностями на пляжі.

Катерину Нікітіну можна назвати самою спортивною учасницею шоу" Жіночий квартал", адже дівчина регулярно демонструє свою підготовку в соціальних мережах. Цього разу вона попустувала на пляжі біля самої води.

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