Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, ледь втримала пишні груди в зухвалому декольте

Знаменита модель вражає публіку виходами в світ в найефектніших нарядах. Дівчина не любить скромничати, тому завжди одягає сукні з неймовірними декольте. Цього разу Бахарі вдалося убити шанувальників кадром в новому образі.

Гюль приміряла чорне тісне плаття з глибоким декольте до пупка і на тонких бретельках. Віддаючи перевагу мінімалістичному стилю цього разу, модель зав'язала чорні локони у високий кінський хвіст і завдала на обличчя вечірній макіяж з акцентом на свої темні очі. При цьому шанувальників зірки привернув не тільки її наряд. Справа в тому, що дівчина позувала на тлі забавною і культової картини кухаря, який став інтернет-мемом.

"Ось це так", » лол ідеальна картинка абсолютно чудова🤗 💯 👍 😎«,» hermosa Mami😘»«,» блін ти в порядку«,» відмінне плаття Hot Shot«, " фантастичний образ в цьому сексуальному платті!", "Badgirl❤️", " Вау, дуже круто😍 😍 😍 🌹 🍾", " хахаха, люблю цей витвір мистецтва позаду тебе!", "Захоплююча краса🌷 🌷 🌷", " моя прекрасна Жасмин😍 😍",» Сексуальна Малятко😍 🌷 💎 😘", " королева👑 😍«, » OMG люблю це плаття😍 🔥 😍 🔥«, » Боже Краса«,» м'яка троянда для чудової жінки«,» великі Дін-дон, дзвіночки які«, - пишуть користувачі.

Також засмагла красуня, яку досить часто порівнюють з моделлю Кім Кардашьян, порадувала ефектним фото, на якому позувала в новому образі. Модель намагається показувати в профілі свої кращі образи, найчастіше Гюль підкреслює достоїнства відвертими нарядами з акцентом на грудях.

І цей раз не став винятком, з'явившись на публіці, Бахарі вдалося привернути увагу до себе саме завдяки образу ляльки Барбі - рожеве плаття з ніжної атласної тканини з вишивкою на високому розрізі до стегна не залишило нікого байдужим. Свій наряд Гюль доповнила босоніжками-шпильками з тонкими стрічками з бус, клатчем з блискітками, а також масивними сережками з мерехтливими каменями.

"Це дуже гаряче виглядає" « "близькосхідні гарячі жінки» ""ці сексуальні довгі ноги і найгарячіше тіло зводять з розуму»," Так чудово, підкорює нарядом🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥".

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