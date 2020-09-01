Відома українська співачка Надія Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра", захопила пишними формами

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соціальних мережах.

Надія Мейхер показала фото в спокусливій золотистій сукні, в якій виступила в першому ефірі шоу «Танці з зірками».

Артистка постала погляду фанатів у блискучій сукні, яка вигідно підкреслила пишні форми.

Мейхер викликала справжній фурор в мережі.

"Ви супер 👍 мега 🔥 вибух паркету 💣 Ви королева", "ви були кращою парою", "Надя ви чарівниця! Шикарно!!!", "Надюша ви просто 🔥 🔥 🔥як же я давно хотіла саме вас побачити!! Думаю Наташенькин кубок Ваш!!!", "Надія, ви були найкраща на 1 ефірі! Стільки вогню і пристрасті і пластики! Так тримати! Вперед і до фіналу!", "Я вам пишаюся Надя", " ти величезна розумничка👍красива, пластика супер, дуже круто!!!» ,- пишуть в коментарях.

Надія Мейхер разом з Кирилом Васюком виконала румбу під хіт «Сто кроків назад». Їх танець повчив 26 балів з можливих 30.

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