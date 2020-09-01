38-річна співачка Віра Брежнєва полонила ідеальними формами на березі тропічного курорту
Так як в цьому сезоні артистка не порадувала фанатів свіжими знімками з пляжу, шанувальники згадали про її минулі відверті зйомкаи. Як передає Politeka.net, зокрема Брежнєва ділилася кадрами з відпочинку на Мальдівах, де вона побувала в лютому минулого року (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Спекотна блондинка прогулялася по пляжу в зухвалому вигляді: на ній була лише коротенька спідниця з прикріпленим шлейфом. Віра позувала зі спини, спокусливо крокуючи по білому піску, прикриваючи руками апетитний бюст і крадькома поглядаючи в камеру через плече. При цьому її волосся, як і шлейф, красиво майоріло на вітрі.
Безумовно, шанувальники ще нескоро зможуть забути ці чарівні кадри. Люди досі коментують побачене:
"Я готовий цілувати пісок по якому ти ходила ♪"
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"Нереальна, чарівна 🤭"
"Віра супер без ліфона гуляєш! А без трусів адже теж гуляла ! Даю сто відсотків!!!!"
"Можна дивитися нескінченно 💖"
"Віра вже доросла тітка, а подивишся поводиться нібито як дівчинка..., застрягла в часі 🤓як десять років тому коли у Віагрі співала, Віра крокуйте в ногу з часом, а то ще роки 2 і це буде вже смішно..."
"очей не відірвати від такої краси! чудово!!!💗💗💗"
"Краще б звичайно без прикриття руками;) але хоча б так, для нас усіх ви прекрасні ☺❤️"
"Бюст просто вау!"
Раніше ми повідомляли, Брежнєва нагадала фанатам про свій хіт "Вечериночка", записаний з Дмитром Монатиком. Зірка виставила кадри в Instagram, на яких постала в напівпрозорій сукні з золотистим відливом.
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