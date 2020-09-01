Знаменита співачка Адель вперше після схуднення на 45 кілограм показала, як виглядає в купальнику

Знімок викликав дуже бурхливу реакцію в мережі.

Однак варто відзначити, що думки щодо того, як артистці було краще, розділилися. Багато хто вважає, що до схуднення Адель була красивіше. Разом з тим в мережі захоплюються силою волі артистки.

"Мені вона більше до подобається. Дуже мила. Обличчя сяє, посмішка красива і чарівна. Після-звичайна стала. Але за мужність і силу волю респект ✊ звичайно. -45 кг це охренеть звичайно", "красивіша була до схуднення. Вага була її родзинкою", "сумно, що у неї обличчя зовсім інше стало. Красива дівчина, але це вже не та Адель, до якої ми всі звикли. Сподіваюся, що голос нікуди не пропаде 😏а так розумничка, прийняла правильне рішення", "Пухленька була така мила, щаслива, а зараз знеможена...", "І втратила весь свій шарм...", "Дуже любила її раніше, їй йшла повнота", - пишуть в мережі.

У той же час інші в захваті від нової фігури Адель.

"Як ніби дві різні людини"," Круто стала виглядати! Ну і не варто забувати, що перш за все це здоров'я. Велика вага завжди погано впливає на організм», «яка вона молодець, так наполегливо працювала над собою», - пишуть в коментарях до фото.

Нагадавши, Адель, Хадід, Дженнер та інші зірки, які виглядають старше своїх років: "перестаралися", фото вражають.



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