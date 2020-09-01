Знаменитая певица Адель впервые после похудения на 45 килограмм показала, как выглядит в купальнике

Снимок вызвал очень бурную реакцию в Сети.

Однако стоит отметить, что мнения относительно того, как артистке было лучше, разделились. Многие считают, что до похудения Адель была красивее. Вместе с тем в Сети восхищаются силой воли артистки.

«Мне она больше до нравится. Очень милая. Лицо сияет, улыбка красивая и обворожительная. После - обычная стала. Но за мужество и силу волю респект ✊ конечно. -45 кг это охренеть конечно», «Красивее была до похудения. Вес был ее изюминкой», «Грустно, что у неё лицо совсем другое стало. Красивая девушка, но это уже не та Адель, к которой мы все привыкли. Надеюсь, что голос никуда не пропадёт 😏а так умничка, приняла правильное решение», «Пухленькая была такая милая, счастливая, а сейчас изнеможенная...», «И потеряла весь свой шарм...», «Очень любила её раньше, ей шла полнота», - пишут в Сети.

В то же время другие в восторге от новой фигуры Адель.

«Как-будто два разных человека», «Круто стала выглядеть! Ну и не стоит забывать, что прежде всего это здоровье. Большой вес всегда плохо влияет на организм», «Какая она молодец, так упорно работала над собой», - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Адель, Хадид, Дженнер и другие звезды, которые выглядят старше своих лет: "Перестарались", фото поражают.



А еще Politeka писала, какими были Адель, Каменских, Ефросинина и другие звезды до похудения: топ фото горячих пышек.

Также Politeka сообщала, что исхудавшая Адель поразила новой внешностью, фото попали в сеть: "будто другой человек".