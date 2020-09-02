Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски постала в новій фотосесії в чуттєвому образі

Емілі подобається епатувати публіку своїми кадрами, знятими в самих різних локаціях. Як правильно, об'єднує всі знімки знаменитості одне: дівчина фанатично боїться зіпсувати волосся, тому ніколи їх не укладає і не робить складних зачісок. При цьому, щоб зберегти шкіру, Емілі не завдає макіяж і досить часто з'являється на публіці в природному вигляді.

На одному з кадрів струнка модель вирішила блиснути виглядом в провокаційній позі в одній білизні і простий кремовою майці на тонких бретельках. При цьому Емілі розташувалася на підлозі, задерши руки вгору і піднімаючи голову до об'єктива.

Засмагле тіло знаменитості не залишило фанатів байдужими:

"Чорт візьми, це ідеальне тіло, ніж ти коли-небудь міг бачити💯 правда😁» ""це просто крута дівчинка", «що за поза?",» Ох, як згинається«,» дівчина Найс«,» Hernosa🔥, «» просто розкішна дівчинка«,» боже, яка поза«,» ти така засмагла«, " чудові і красиві губи ...... 🔥 🔥 🔥 ", "Красиво і вишукано 👙" » "ти мила дівчина Найс" » " прогин чарівний!».

Ми також писали, що дівчина кожен день влаштовує фотосесії для глянцю. В її профілі багато кадрів в самих різних образах і нарядах, тому шанувальники звикли бачити Емілі в найнеймовірніших позах, з блискучим макіяжем і з різним кольором волосся.

Примітно, що в інший час, вільний від роботи, Емілі не завдає макіяж, намагається не укладати волосся, так як переживає за їх цілісність і здоров'я. Ратаковскі показує вдома, як веселиться на пляжі або ж на прогулянці. Причому для виходу в світ Емілі завжди надягає бікіні різних кольорів і дизайнів. Цього разу вона підкорила видом в яскраво-помаранчевому монокіні на сонячному фото з відпочинку:

"вау, це пишно», «Ти виглядаєш круто», « 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 на цій картинці ваша 🍑 🍑 🍑 🍑 виглядає приголомшливо красивою гермосою😘", " приємно ззаду дивитися«,» класна по*ка!Ось це стегна! Молодець...""приголомшливий вигляд!", "Хороший образ".

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