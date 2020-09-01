Хто в зоні ризику

Українців вже попередили про посилення протиепідемічних заходів

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-центр штабу ООС.

За інформацією військових, посилення заходів з профілактики розповсюдження китайського вірусу відбудеться у зоні проведення ООС вже з сьогоднішнього дня, 1 вересня.

"У зв'язку із погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, пов'язаної з поширенням вірусу, відповідно до рішення Командувача Об'єднаних сил від 31.08.2020. № 4664 з 1 вересня 2020 року посилюються заходи з профілактики розповсюдження інфекції", - інформують у прес-центрі.

З сьогоднішнього дня зі сторони Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей обмежують перетин лінії проведення ООС для тих українців, які не мають відповідних документів, що визначені в районі проведення ООС.

Військові попереджають, що й надалі будуть перевіряти перевізників та цивільне населення щодо дотримання правил пасажирських перевезень на автостанціях, залізничних вокзалах, зупинках громадського транспорту та інших обмежень, які були раніше запроваджені за рішенням уряду.

Також з 1 вересня будуть посилені вимоги для військовослужбовців за дотриманням ними режимно-обмежувальних заходів карантину, уникнення контактів особового складу з військовослужбовцями інших частин та цивільним населенням.

На місцях несення служби, на КПВВ — щоденна профілактична дезінфекція, а особовий склад зобов'язаний користуватися масками/респіраторами та дотримуватися соціальної дистанції.

Додамо, що за добу в Україні зареєстровано 2088 нових випадків зараження. За весь час підтверджені 123303 випадків.

Від китайського вірусу вже померли 2605 осіб (+48 за останній день), а подолати хворобу змогли 57802 чоловік.

Нагадавши, дитину можуть виключити зі школи за порушення карантину: де введені суворі обмеження.

Як повідомляла Politeka, українські міста охопив бунт через посилення карантину, кадри

Також Politeka писала, що нові жорсткі обмеження ввели в Україні, кому серйозно ускладнили життя на карантині