Украинцев уже предупредили об усилении противоэпидемических мер

Как пишет Politeka.net об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

По информации военных, усиление мер по профилактике распространения китайского вируса произойдет в зоне проведения ООС уже с сегодняшнего дня, 1 сентября.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Украине, связанной с распространением вируса, в соответствии с решением Командующего Объединенных сил от 31.08.2020. № 4664 с 1 сентября 2020 года усиливаются меры по профилактике распространения инфекции", - информируют в пресс-центре.

С сегодняшнего дня со стороны Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей закроют въезд и пересечение линии ООС тем украинцам, которые не имеют соответствующих документов, которые определены в районе проведения ООС.

Военные предупреждают, что и впредь будут проверять перевозчиков и гражданское население по соблюдению правил пассажирских перевозок на автостанциях, железнодорожных вокзалах, остановках общественного транспорта и других ограничений, которые были ранее введены по решению правительства.

Также с 1 сентября будут ужесточены требования для военнослужащих по соблюдению ими режимно-ограничительных мер карантина, избежанию контактов личного состава с военнослужащими других частей и гражданским населением.

На местах несения службы, на КПВВ - ежедневная профилактическая дезинфекция, а личный состав обязан пользоваться масками/респираторами и соблюдать социальную дистанцию.

Добавим, что за сутки в Украине зарегистрировано 2088 новых случаев заражения. За все время подтверждены 123303 случаев.

От китайского вируса уже скончались 2605 человек (+48 за последний день), а побороть болезнь смогли 57802 человек.

Напомнить, ребенка могут исключить из школы за нарушение карантина: где введены строгие ограничения.

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