Молода дружина 53-річного катера Венсана Касселя Тіна Кунаки похвалилася розкішною фігурою в тісній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Дуже дякую вам за те, що Ви мене запросили», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кунакі позує в тісній сукні, які максимально одягає її розкішну фігуру. Доповнювали образ дівчини ефектний макіяж і зачіска.
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"Сама загадковість, а не жінка», «Ти така красива», «ти просто бомба», «Тіна, ти перевершила всі очікування», «ось так. Якщо дано від природи-будеш на будь-яких знімках крута", - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося раніше, 22-річна модель Тіна Кунакі, яка є дружиною 53-річного актора Венсана Касселя, порадувала шанувальників відвертим кадром з відпочинку
На новому яскравому кадрі з, ймовірно, тропічного курорту молода мама Кунакі не позувала перед камерами, а виходила з води роздягненою догола. На знімку видно всі переваги стрункої артистки-красуні - підкачані сідниці, стрункі ноги, стегна.
Шанувальники в мережі оцінили красу роздягненою Кунаки й написали під фото в коментарях масу компліментів на адресу молодої дружини відомого актора.
Нагадаємо, що Молода дружина Венсана Касселя влаштувала фотосесію в різних купальниках:»раділа вагітності".
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