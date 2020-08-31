Українська співачка і учасниця дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха посвітила ідеальними формами в облягаючому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«В останній день серпня можна скрушно зітхнути🤪і сказати: літо пролетіло, озирнутися не встигла. А можна подякувати йому за всі приємні моменти й враження... " - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Смеюха позує в облягаючому вбранні, ефектно задерши руки. Завдяки цьому в кадр потрапила ідеальна фігура знаменитості.

«Офігенна», «на другому фото все так як треба», «вогняна Краса», «нічого, треба сказати найкрутіше літо ще попереду», «справжня модель! Фігура відпад», - пишуть її шанувальники.

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Темноволоса красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram відео і кілька фото, зроблених в концертному залі в місті біля моря.

На записі дівчина представила себе героїнею популярного американського серіалу за участю Памели Андерсон. Вона сидить на високому величезному стільці і дивиться вдалину в бінокль, потім спускається вниз і как-будто поспішає комусь на допомогу.

Нагадавши, солістка групи "НеАнгели" показала свої ідеальні форми.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.

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