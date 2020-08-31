"Скільки сил і часу знадобилося, щоб..."

25-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Лера Товстолес здивувала несподіваним образом, а також локацією на фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в "тісній" маєчці смарагдового відтінку і коротких сіро-зелених шортиках.

Тонка тканина вигідно обтягнула пружний бюст артистки: її округлості, безумовно, багатьох позбавлять сну.

Лук доповнила маленька стильна сумочка попереду, а також рюкзак за плечима. В цілому "похідний" образ розпатланої Товстолес вдався на славу - багато в чому завдяки локації для зйомки. Дівчина позувала в заростях очерету, зі злегка тривожним виразом обличчя.

"Шакіра Шакіра. На цій фотці мені 25 років і я хочу запам'ятати себе в цьому прекрасному віці", - порівняла себе з колумбійською зіркою Товстолес.

Користувачі не змогли пройти повз такого соковитого кадру: "Ех цей шоу-бізнес... скільки сил і часу знадобилося перефарбувати очерети під колір волосся?"; "Lera," наслідування - це самогубство..". Будьте ж завжди собою і бережіть себе!"; "Хвайно :)".

Раніше ми повідомляли, Товстолес похвалилася образом, який скопіювала у сестри Кім Кардашьян Кайлі Дженнер. Лера позувала на спортивному майданчику в бежевому топі і білих брюках.

"Яка фотка @rakovskiy_yura подобається більше ?) 1,2,3?) Настрій побажати всім своїм фоловерам, класних вихідних і теплого серпня ❤️ Ідеальні штани, як у @kyliejenner", - підписала фото зірка.

"Яка😍 💗", "завжди найкраща❤️", "все, просто шик", "На будь-якій фотці - ідеальна💕", - прокоментували користувачі.

Нагадавши, зірка " Кварталу 95 "приголомшила змінами в зовнішності:"Просто не впізнати".

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка" Квартал 95 " помірялася принадами з Астаф'євою і Нікітюк.

Також Politeka писала, що розкішна зірка "Квартал 95" показала, як розважається з коханим на яхті