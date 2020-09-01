Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато продемонструвала досконалі форми в компанії жарких дівчат

Зірка часто бере участь у провокаційних фотосесіях і цей раз не став винятком, передає Politeka.net. Модель позувала в жаркій позі, притулившись до двох красунь.

Ніколь наділа на груди світлу в'язану накидку, яка навряд чи щось прикривала. Також на зірці були плавки, що тримаються на найтонших бретельках, це надавало образу великої пікантності.

Крихітні трусики-бікіні витягнулися на апетитних стегнах Амато, підстрибнувши трохи вгору.

Зірка розпустила довге чорне волосся і пристрасно дивилася в камеру, при цьому губи її були прочинені.

Подруги були також в жарких образах, одна з них не посоромилася позувати топлес.

Дівчата стояли на березі щільно притулившись одна до одної.

"Ви б потренувалися з нами?",- поцікавилася авторка поста.

За 13 годин пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі засипали трьох моделей приємними коментарями за такий "соковитий" знімок.

"Ви неймовірні", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в білому топіку з глибоким декольте. Тонка темна смужка тканини посередині вирізу допомагала утримувати пишний бюст зірки.

Також модель одягла велосипедки леопардового забарвлення, що обтягнули її ідеальні форми.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато показала кінець свого тренування.

Модель позувала в коротеньких шортиках синього кольору і білому ТОПі, її волосся зібране в пучок. На її обличчі яскравий макіяж, а тіло після тренування розпалене і блищить від поту.

Нагадаємо, що Ніколь Амато влаштувала гаряче тренування в міні-ТОПі:"зараз вистрибнуть".

Як повідомляла Politeka, Ніколь Амато підкорила красою форм в прозорому топіку:"шикарніше нікуди".

Також Politeka писала, що Ніколь Амато блиснула найпотаємнішими місцями в Білій сіточці:"Королева спокуси".