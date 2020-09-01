Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, ледь не зганьбилася під час відпочинку

Дуже часто модель з'являється на світських заходах в пікантних і сміливих нарядах, дивує фігурою і вражає змінами іміджу. Оскільки модель повинна рекламувати одяг від відомого бренду, вона відвідує ресторани виключно в ефектних сукнях з досить сміливими декольте. Гюль любить підкреслювати розміри грудей глибокими і ледь пристойними вирізами.

На одному з фото, яке представила модель в соціальній мережі Instagram, дівчина вразила видом в короткій і тісній сукні з блискучої тканини. Справа в тому, що даний образ Бахарі вийшов більш ніж провокаційним, оскільки дівчина перестаралася з декольте. Тісна тканина просто зісковзнула з форм моделі і ледь прикрила її форми.

Фанати не залишилися байдужими до досить провокативного кадру:

"Заслуговує поцілунків😘 😘 💋 💋 💋 👙", " фантастика,» «кожен раз вражає красою🚀 😍 😋 🔥», «дівчина, здається ви упустили ваші груди🔥 🔥 🔥", "красива жінка, не боїться здивувати♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️,» «дитинко, ти так хороша для любові" « " Принцеса ❤️❤️❤️❤️», «Ось це так. Ти чертовски красива жінка ❤️😘", "Красива лялька", "Вау, чудово😍 😍 ✨ ✨," як доторкнутися?", "навіть сукня не витримала», "напруга на межі".

Також засмагла красуня, яку досить часто порівнюють з моделлю Кім Кардашьян, порадувала ефектним фото, на якому позувала в новому образі. Модель намагається показувати в профілі свої кращі образи, найчастіше Гюль підкреслює достоїнства відвертими нарядами з акцентом на грудях.

І цей раз не став винятком, з'явившись на публіці, Бахарі вдалося привернути увагу до себе саме завдяки образу ляльки Барбі - рожеве плаття з ніжної атласної тканини з вишивкою на високому розрізі до стегна не залишило нікого байдужим. Свій наряд Гюль доповнила босоніжками-шпильками з тонкими стрічками з бус, клатчем з блискітками, а також масивними сережками з мерехтливими каменями.

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