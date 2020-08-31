Червона зона поповнилася новими українськими містами

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба уряду.

Так, в червону зону в умовах адаптивного карантину потрапили населені пункти в п'яти областях.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00:00 31 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування", - поінформувала прес-служба уряду.

Зокрема, до червоної зони потрапили Івано-Франківськ, Чернівці та населені пункти в наступних регіонах: Івано-Франківській, Одеській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.

У помаранчевій зоні знаходяться обласні центри: Луцьк, Ужгород, Львів, Суми, Тернопіль, Харків, а також ряд інших населених пунктів.

Цього разу у жовту зону потрапили Вінниця, Житомир, Одеса, Рівне, Хмельницький та Чернігів. Українська столиця також знаходиться в цьому переліку.

Вище згадані епідеміологічні обмеження діятимуть впродовж наступних 14 днів.

Варто відзначити, що МОЗ також оновив списки "зелених" і "червоних" країн.

Так, у списку "червоних" країн тепер знаходиться 57 держав, у "зеленому" - 136. За рішенням МОЗ, в полегшений список, порівняно з 22 серпня, потрапили Марокко, Сальвадор, Філіппіни, Казахстан, Мексика, Гаяна, Гватемала та Індія.

У "червоній" зоні залишаються популярні серед українців курорти, як Чорногорія, Албанія, Ізраїль, Іспанія, США і т. п.

За минулу добу, як зазначили в прес-службі МОЗ, було зафіксовано 2141 новий випадок зараження китайським вірусом.

Жертвами вірусу вже стали 2557 українців (30 за минулу добу), а 57114 осіб успішно побороли хворобу.

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