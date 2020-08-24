Что нужно знать простым украинцам

Вступили в силу новые ограничительные меры, которые будут действовать в некоторых украинских регионах

Эту информацию обнародовал министр Кабмина Олег Немчинов в своем Facebook, передает Politeka.net.

По его словам, с сегодняшнего дня в Украине меняются зоны карантина. И такие эпидемические уровни будут установлены на следующие 14 дней.

Например, в красную зону, где будут действовать самые жесткие ограничительные меры, попали следующие населенные пункты: Коломыя, Черновцы, Самбор, Дубно и другие.

Помимо этого, были обновлены желтые/оранжевые и зеленые зоны.

Стоит отметить, что на данный момент Киев и еще 15 украинских областей не готовы к ослаблению ограничительных мер. К такому выводу пришли в Минздравоохранения, проанализировав существующие эпидемические показали.

В частности, к ослаблению ограничительных мер не готовы следующие украинские регионы: Винницкая область; Волынская область; Житомирская область; Закарпатская область; Ивано-Франковская область; Киевская область; Львовская область; Одесская область; Ровенская область; Сумская область; Тернопольская область; Харьковская область; Хмельницкая область; Черновицкая область; Черниговская область и столица.

Добавим, что за минувшие сутки в Украине выявлено 1799 новых случаев заражения китайским вирусом. По информации МОЗ, за день 22 человека скончались и 289 полностью выздоровели.

Напомним, что в «зеленой» зоне работать будет все, ограничения будут следующими: ношение маски, соблюдение социальной дистанции.

В «желтой» зоне будут достаточно ощутимые ограничения: запрет на работу учреждений социальной защиты.

Для «оранжевых» зон карантинные ограничения будут доведены до максимума: под запретом будет работа хостелов и турбаз; работа развлекательных заведений и ресторанов; плановые госпитализации; запретят работу спортзалов, фитнес-центров и заведений культуры; работа детских лагерей и массовые мероприятия.

А вот в «красной» зоне будет абсолютно ужесточенный карантин: люди останутся без транспорта, а все заведения будут немедленно закрыты.

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