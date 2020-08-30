Скандальна російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова продовжує відпочивати за кордоном і ділитися новими знімками в мережі

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram знаменитості.

Як відомо, зараз знаменита танцівниця відпочиває в розкішному готелі на турецькому узбережжі. На останньому знімку 44-річна зірка попозувала в червоному купальнику і при цьому не забула засвітити свої сором'язливі місця і довгі ноги, виставивши одну на носочку вперед. При цьому обличчя балерина прикрила руками, найімовірніше від сорому.

"Незабутній відпочинок в @rixossungate This is incredible #rixosmoments 😊 тут дуже сонячно, тепло, прекрасний сервіс, чудові люди, унікальна природа, чисте море і пляж. Безліч розваг для дітей.😊 Спорт, спа і багато найпрекраснішого. Я радію тут в гармонії любові і краси.❤ ️ 😊 » ,- написала Волочкова.

Звернемо увагу, що в цей раз Анастасія не наважилася відкрити коментарі, по всій видимості, передбачаючи величезний потік негативу в свою сторону.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія вирішила показати, як веселиться з загадковим коханим в готелі, коли вони наодинці. Волочкова з мокрими і прилизаним волоссям позувала перед дзеркалом абсолютно без білизни.

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

А ще Politeka писала, що безсоромна Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця.

Також Politeka повідомляла, що Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях.