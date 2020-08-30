Скандальная российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова продолжает отдыхать за границей и делиться новыми снимками в сети

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Как известно, сейчас знаменитая танцовщица отдыхает в роскошной гостинице на турецком побережье. На последнем снимке 44-летняя звезда попозировала в красном купальнике и при этом не забыла засветить свои срамные места и длинные ноги, выставив одну на носочке вперед. При этом лицо балерина прикрыла руками, вероятнее от стыда.

«Незабываемый отдых в @rixossungate This is incredible #rixosmoments 😊 Здесь очень солнечно, тепло, прекрасный сервис, замечательные люди, уникальная природа, чистое море и пляж. Множество развлечений для детей.😊 Спорт, спа и много самого прекрасного. Я радуюсь тут в гармонии любви и красоты.❤️😊», - написала Волочкова.

Обратим внимание, что в этот раз Анастасия не решилась открыть комментарии, по всей видимости, предвидя огромный поток негатива в свою сторону.

Напомним, недавно Анастасия решила показать, как веселится с загадочным возлюбленным в отеле, когда они наедине. Волочкова с мокрыми и прилизанными волосами позировала перед зеркалом совершенно без белья.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин.

А еще Politeka писала, что бесстыжая Волочкова задрала балетную пачку и засветила пикантные места.

Также Politeka сообщала, что Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах.