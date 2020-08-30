Популярная актриса Ольга Куриленко, которая сыграла девушку Джеймса Бонда, похвасталась веселым отдыхом на море

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала курортное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". Судя по снимку, она отправилась кататься на яхте в весьма откровенном виде.

Для морской прогулки Ольга Куриленко нарядилась в просторный халат в разноцветную полоску, который скрепила поясом на талии. Под него актриса надела белое кружевное белье, которое даже не пыталась скрыть, напротив, она развела руки в сторону, позволив одежде распахнуться, а ноги задрала на стойку. На фото Куриленко радостно смеется, запрокинув голову назад. С такого ракурса прекрасно видно ее бюст и упругие бедра.

"Это воскресное ощущение", - подписала эмоциональный снимок звезда Голливуда.

Пользователи социальной сети в комментариях восхитились внешним видом, раскованностью и беззаботностью Ольги Куриленко:

"Я испытал это ощущение, глядя на тебя"; "Рад, что ты счастлива"; "Я бы Вам позавидовал, Оля, но еще в юности решил для себя никогда не завидовать людям"; "Прекрасно выглядишь"; "Унеси меня ветер"; "❤️❤️ Очень красивая девушка от природы ❤️❤️"; "Слишком красива, чтобы быть несчастной. наслаждайся выходными"; "Удивительная девушка".

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

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