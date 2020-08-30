Українська телеведуча Марічка Падалко розповіла, з якими випробуваннями зіткнулася під час хвороби

Вона поділилася своїм досвідом з українцями у своєму пості, який опублікувала в соцмережі "Facebook", передає Politeka.net. Знаменитість на собі відчула, що таке Китайський вірус і що потрібно для боротьби з ним.

"Отримали негативний ПЛР-тест старшої дочки. Я теж відчуваю себе краще, хоча пережила непрості два дні, які полегшила крапельниця", - зізналася Марічка Падалко.

За словами телеведучої, негативні тести приходять швидше, ніж позитивні. Так на цей раз результати дослідження щодо її дочки прийшли через шість, а не дев'ять днів. Підтвердилася також інформація про те, що тепер медикам для підтвердження одужання потрібен один, а не два тести.

"Рано почала радіти "одужанню". Я вважала, що якщо респіраторні прояви відступили - це вже початок кінця", - розповіла Марічка про хід захворювання. - "Але потім почалася інтоксикація - багатоденна постійна нудота, головний біль (ні, не біль, це винос мозку) і як наслідок зневоднення організму. Це зовсім не схоже на "харчове отруєння", але це один в один як "вагітний токсикоз", хто стикався, або "морська хвороба".

Телеведуча підкреслила, що ці симптоми є провісниками інфекції з Китаю, які не можна ігнорувати. За словами Падалко, вона довела себе до жахливого стану, коли вже не могла обійтися без крапельниці. Зараз її лише іноді турбує слабкість.

"Треба мати вдома запас їжі і необхідних ліків, особливо, якщо ви не живете в зоні кур'єрської доставки. І треба розуміти, що вірус паралізує життя на кілька тижнів мінімум", - попередила журналістка.

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