Відома модель Кендалл Дженнер здивувала розвагами разом з Емілі Ратаковскі

Знамениті красуні часто опиняються в центрі обговорень, влаштовують битву образів і дивують витівками. Фанати навіть припускають, що моделі є заклятими суперницями, проте це не заважає їм з'являтися разом на заходах і навіть влаштовувати спільні фотосесії.

Так, цього разу Кендалл Дженнер і Емілі Ратаковскі, яких і раніше підозрювали в копіюванні один одного, перетворилися на копії один одного на зйомках. Спеціально для модного журналу зірки возз'єдналися і перестали лаятися між собою.

У зйомках зірки повинні були показати фешн-тренди за допомогою різних ситуацій у світі сучасного шоу-бізнесу, наприклад, під час проведення галасливої вечірки в дорогому особняку. Моделі ж, яких і раніше порівнювали в соціальних мережах, на загальному кадрі виглядають як рідні сестри.

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Вона регулярно знімається в спокусливих фотосесіях, демонструючи своє оголене тіло у всій красі. Крім того, вона є успішною бізнес-вумен, випускаючи косметику власного бренду. Цього разу зірка похвалилася яскравими знімками з відпочинку.

Кендалл приміряла бікіні чорного відтінку, яке ледь прикривало її апетитне тіло. Пишні груди, розкішні стегна і тонка талія красуні стали головною родзинкою знімків. До слова, Дженнер обожнює чорний відтінок-цей колір відмінно підкреслює засмагу, а також виглядає в будь-якій ситуації відмінно. Дженнер часто одягає міні-сукні, обтягуючі штани і легінси в цьому кольорі.

У сторіз дівчина додала пару відео, де весело проводить час на відпочинку. По всій видимості, знаменитість вирішила не чекати, коли закінчиться карантин, щоб влаштувати собі поїздку.

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