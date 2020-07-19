Известная модель Кендалл Дженнер предстала перед пользователями сети в откровенных образах

Как сообщает Politeka.net, Кендалл Дженнер – одна из самых популярных моделей в мире, которая любит быть откровенной со своими подписчиками.

Она регулярно снимается в соблазнительных фотосессиях, демонстрируя свое обнаженное тело во всей красе. Кроме того, она является успешной бизнес-вумен, выпуская косметику собственного бренда. На этот раз звезда похвасталась яркими снимками с отдыха.

Кендалл примерила бикини черного оттенка, которое едва прикрывало ее аппетитное тело. Пышная грудь, роскошные бедра и тонкая талия красавицы стали главной изюминкой снимков. К слову, Дженнер обожает черный оттенок – этот цвет отлично подчеркивает загар, а также выглядит в любой ситуации отлично. Дженнер часто надевает мини-платья, обтягивающие брюки и легинсы в этом цвете.

В сториз девушка добавила пару видео, где весело проводит время на отдыхе. По всей видимости, знаменитость решила не ждать, когда закончится карантин, чтобы устроить себе поездку.

Фото вызвали настоящее волнение в кругах ее подписчиков, которые засыпали красотку множеством комплиментов:

«Ты такая красивая», «Восхитительна», «Как можно быть такой красивой», «Идеальное тело», «Каждый раз на тебе бикини нового оттенка», «Сладкая королева», «Ты лучшая», «Восхитительна», «обожаю видеть это», «невероятная», «первая», «клянусь, ты самая прекрасная», «выглядишь очень расслабленно».

Напомним, что Кендалл Дженнер показала роскошную фигуру в коротком топе.

Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер без зубов напугала внешним видом.

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