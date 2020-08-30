Громадський діяч Андрій Пальчевський вважає, що цієї осені українців чекають випробування

Як передає Politeka.net, про розвиток пандемії лідер політсили "Перемога Пальчевського" розповів в ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112".

«Найголовніше в будь-якій справі-це початок. Початок епідемії ми профуфукали так, як ніхто. Всі зустрічали зі своїми тест-системами, зі своїми масками, заходами. У нас, як ви пам'ятаєте, зустрічали китайські літаки з приватним вантажем, у нас продали маски і нам пояснили, що нічого страшного не буде», - зазначив він.

За словами Пальчевського, школи в Україні відкриють під тиском матерів, які повинні працювати і більше не можуть сидіти вдома з дітьми. Але це призведе до погіршення епідеміологічної ситуації.

«Я припускаю, що діти принесуть назад інфекцію додому і захворюваність різко збільшиться. І школи переведуть на напів відвідування, а потім на невідвідування. У шаховому порядку або в якомусь іншому. Очікувати, що ми до появи вакцини можемо жити повноцінним життям, в тому числі і в школі, не варто», - упевнений Пальчевський.

Він додав, що діти у віці 7-12 років спокійно переносять хворобу, а ось підлітків потрібно поберегти.

"Потім нам потрібно зберегти вчителів, тому що вони знаходяться в зоні ризику великій. Я думаю, що випробування для нашого народу продовжаться, і буде дуже серйозний час для випробування керівництва, як медицини, конкретно, так і всієї економіки в цілому", - підвів підсумок Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський зустрівся з працівниками Броварського заводу будівельних конструкцій.

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