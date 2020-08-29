Громадський діяч Андрій Пальчевський ошелешив масштабами корупції в нашій країні тільки на прикладі МОЗ

Про це лідер політсили "Перемога Пальчевського" заговорив під час ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112".

"Вже давним давно існують схеми, при яких так легко отримувати гроші... ти просто заходиш на місце - і вже знаєш. Якщо раніше в МОЗ були 20-30% відкатів за ліки, то зараз ми дійшли до більш високого рівня, до 50%. Так розповідають фахівці, які торгують ліками", - заявив Пальчевський.

Громадський діяч згадав про нещодавнє рішення Верховної Ради (від 25.08.,- ред.) про отримання Україною фінансової допомоги у розмірі 1 млрд 200 млн євро. Експерт пояснив причину, чому отримання цих грошей - не причина для особливої радості та гордості, а разом з тим, чому в нашій країні процвітає система "відкатів" і хто в цьому винен.

"Вони нам морочать голову смішною сумою, з точки зору держави, тому що країни, типу Греції та інших, отримують 50 мільярдів, 200 мільярдів! А нам - ось ці всі дрібні подачки. Перший транш - 600 млн... ну, і куди він піде? Він буде в основному витрачений на те, щоб закрити попередній транш, і щоб "прилипло" трошки. Тобто через відсутність великої стратегії ми весь час потрапляємо у важку ситуацію. Якщо рухатися за принципом, вважаючи, що люди, які вірно служили Порошенку, Януковичу - це кращі люди в країні, яких треба використовувати на їх місцях, це призводить тільки до одного - до ще більшої кількості крадіжок, тому що нова влада не розуміє, як крадуться сотні мільйонів доларів. А як вони можуть зрозуміти? Що, є досвід державного управління? Державне управління - це, коли я знаю, де можуть вкрасти гроші", - пояснив свою позицію Пальчевський.

Нагадаємо, що Пальчевський запропонував родині президента переїхати на Троєщину: "щоб відключили водичку на три тижні, сміття вивозили ночами"

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