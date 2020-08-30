Общественный деятель Андрей Пальчевский считает, что этой осенью украинцев ждут испытания

Как передает Politeka.net, о развитии пандемии лидер политсилы "Перемога Пальчевського" рассказал в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112".

«Самое главное в любом деле – это начало. Начало эпидемии мы профуфукали так, как никто. Все встречали со своими тест-системами, со своими масками, мерами. У нас, как вы помните, встречали китайские самолеты с частным грузом, у нас продали маски и нам объяснили, что ничего страшного не будет», - отметил он.

По словам Пальчевского, школы в Украине откроют под давлением матерей, которые должны работать и больше не могут сидеть дома с детьми. Но это приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации.

«Я предполагаю, что дети принесут обратно инфекцию домой и заболеваемость резко увеличится. И школы переведут на полупосещение, а потом на непосещение. В шахматном порядке или в каком-то другом. Ожидать, что мы до появления вакцины можем жить полноценной жизнью, в том числе и в школе, не стоит», - уверен Пальчевский.

Он добавил, что дети в возрасте 7-12 лет спокойно переносят болезнь, а вот подростков нужно поберечь.

«Потом нам нужно сберечь учителей, потому что они находятся в зоне риска большой. Я думаю, что испытания для нашего народа продолжатся, и будет очень серьезное время для испытания руководства, как медицины, конкретно, так и всей экономики в целом», - подвел итог Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский встретился с работниками Броварского завода строительных конструкций.

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