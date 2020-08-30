Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася підтягнутими формами в новому образі

Дівчина вирішила здивувати шанувальників кадрами, зробленими в новому стилі. Як правило, найчастіше Соммер влаштовує спекотні фотосесії на тренуваннях або прогулянках в модних бікіні найяскравіших кольорів. Цього разу струнка модель вирішила показати себе в незвичайному вбранні.

Соммер приміряла чорну кофту з оксамиту і темно-сірі джинси з можеством рваних дірок на найпікантніших місцях. Дівчина навіть оголила ягоцицы, якими посвітила перед обхективом без найменшого сорому. Як і очікувалося ,фанати почали обговорювати зміну стилю фітнес-моделі:

«Привіт, Соммер, ти просто чарівна красуня», «будь Ласка, приходь на мій випускний 2022, «Допоможіть мені кому-небудь, втрачаю дар мови від красуні😉», «Я люблю тебе», «така гаряча дівчинка», «Сонячна Соммер», «З тобою завжди гаряче», «Чарівна😍😍😍😍😍», «Для Джарвіса зараз, будь ласка, лол», «я дивлюся в твої очі і підкорююсь, яка пані».

Раніше Соммер вирішила показати, як провела час разом з мамою на пляжі і навіть змогла здивувати фігурою в бікіні. Дівчина приміряла Різнокольоровий монокіні в смужку, а її мама - засмагла брюнетка з підтягнутим тілом - одягла леопардовий бікіні з тонкою сіточкою на стегнах.

Двом спортсменкам вдалося вразити фанатів квітучим виглядом, а також ідеальними фігурами:

"Літо взимку з мамою 😛 p. s, якщо ви живете в Канаді, загляньте в усі магазини @urbanplanet, щоб знайти божевільні знижки на лінії SMR🔥, » - написала Соммер.

Ось як реагують фанати:

"Боже, це неймовірно😍", " подивися на ці персики, вау🍑 🍑", «гей, ей, мама🔥 💓», «мати і дочка просто неймовірні», «по правді кажучи, ви обидва дуже милі ...", "Ти красуня" « " мати і дочка Господи помилуй ♥ ️🥰😍😛🤤☺️😋», «це Соммер Рей і її мама?", "Просто як сестри», «Сомма, ти щось з собою робиш😀»," Топ мама🔥 🔥".

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