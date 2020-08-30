Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй похвасталась подтянутыми формами в новом образе

Девушка решила удивить поклонников кадрами, сделанными в новом стиле. Как правило, чаще всего Соммер устраивает жаркие фотосесси на тренировках или прогулках в модных бикини самых ярких цветов. В этот раз стройная модель решила показать себя в необычном наряде.

Соммер примерила черную кофту из бархата и темно-серые джинсы с можеством рваных дыр на самых пикантных местах. Девушка даже оголила ягоцицы, которыми посветила перед обхективом без малейшего стыда. Как и ожидалось ,фанаты принялись обсуждать смену стиля фитнес-модели:

«Привет, Соммер, ты просто волшебная красотка», «Пожалуйста, приходи на мой выпускной 2022, «Помогите мне кому-нибудь, теряю дар речи от красотки😉», «Я люблю тебя, держите меня», «такая горячая девочка», «Солнечная Соммер», «С тобой всегда горячо», «Волшебная, это пожар😍😍😍😍😍», «Для Джарвиса сейчас, пожалуйста, лол», «я смотрю в твои глаза и покоряюсь, какая госпожа».

Ранее Соммер решила показать, как провела время вместе с мамой на пляже и даже смогла удивить фигурой в бикини. Девушка примерила разноцветный монокини в полосочку, а ее мама - загорелая брюнетка с подтянутым телом - одела леопардовый бикини с тонкой сеточкой на бедрах.

Двум спортсменкам удалось впечатлить фанатов цветущим видом, а также идеальными фигурами:

«Лето зимой с мамой 😛 p.s, если вы живете в канаде, загляните во все магазины @urbanplanet, чтобы найти сумасшедшие скидки на линии SMR 🔥,» - написала Соммер.

Вот как реагируют фанаты:

«Боже, это невероятно😍», «Посмотри на эти персики, вау 🍑🍑», «Эй, эй, мама🔥💓», «Мать и дочь просто невероятны», «По правде говоря, вы оба очень милы ...», «Ты красотка», «Мать и дочь Господи помилуй ♥ ️🥰😍😛🤤☺️😋», «Это Соммер Рэй и ее мама?», «Просто как сестры», «Сомма, ты что-то с собой делаешь 😀», «Топ мама 🔥🔥».

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