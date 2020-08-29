Популярна українська виконавиця MARUV захопила красою під час прогулянки з сім'єю

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сімейний портрет", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку MARUV позує в колі сім'ї, позбувшись будь-якого латексу і будь-якої вульгарності. На руках вони тримають своїх домашніх вихованців.

"Які ви красиві», «миленько», «Аня, у тебе посмішка мами😍», «які ви милі», «Боже, які ви милі, я плачу», «немає нікого дорожче сім'ї»,» гарненькі", красиві які, супер взагалі", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка MARUV розбурхала фігурою в незвичайному вбранні, показавши зайве.

Не так давно Анна показала, як приводить тіло у форму після карантину, а також займається з колегами в посиленому режимі, готуючись до концертів. І, схоже, у молодої співачки вийшло задумане - на нових фото, представлених в соціальній мережі Instagram Анна Корсун виглядає помітно схудлою.

Так, Анна для нової фотосесії одягла модний піджак з леопардовим принтом на один гудзик, доповнила образ сіточкою, зовсім не приховує зону її декольте, а також одягла прозорі лосини з провокаційними вирізами на сідницях.

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