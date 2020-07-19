Популярная украинская исполнительница MARUV похвасталась роскошными изгибами в мини-платье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Это мой образ на этот вечер», — коротко говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованных кадрах MARUV позирует в шикарном мини-платье фиолетового цвета. Знаменитость решила забросить руку к верху, из-за чего в кадр попали невероятные изгибы знаменитости.
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Обратим внимание, что образ знаменитости состоял исключительно из платья — на красотке не было ни макияжа, ни даже обуви. Ее поклонники могли наблюдать за идеальным внешним видом красотки молча, ведь кадрами она поделилась у себя в Сторис.
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Не так давно Анна показала, как приводит тело в форму после карантина, а также занимается с коллегами в усиленном режиме, готовясь к концертам. И, похоже, у молодой певицы получилось задуманное - на новых фото, представленных в социальной сети Инстаграм Анна Корсун выглядит заметно похудевшей.
Так, Анна для новой фотосессии надела модный пиджак с леопардовым принтом на одну пуговицу, дополнила образ сеточкой, совсем не скрывающей зону ее декольте, а также надела прозрачные лосины с провокационными вырезами на ягодицах.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
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