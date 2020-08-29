Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей поділилася серією ніжних фото

Спортсменка вважає за краще показувати в соціальній мережі Instagram, як веселиться на тренуваннях, займається спортом з друзями і розповідає, яких успіхів можна досягти при правильному виконанні спеціальної добірки занять на всі групи м'язів.

Тому кожне фото, яке показує Соммер, що відрізняється від звичних кадрів фітнес-моделі, викликає бурхливу реакцію серед фанатів. Шанувальникам подобається спостерігати за життям Рей, а вона в свою чергу любить підігрівати інтерес до нових образів.

Цього разу Соммер блиснула засмаглим тілом в мереживній білизні з незвичайною білизною з кольоровим принтом. Дівчина вирішила подражнити домашнім виглядом, позуючи на дивані в провокаційних позах:

"Якщо тобі нудно, займися цим, подивися мій канал на YouTube 😝 » - жартівливо написала Соммер під фото.

Ось як реагують фанати:

"Лягай мене в ліжко влітку, і мені не буде нудно", "так жарко«," Дозволь мені доторкнутися до нього", " одні вишеньки-черешеньки🍑 🍆 😍 😍 😍", " вона товста», «Йо Джарвіс подобається це», «справді, це круто», «Іди і принеси їм тигра!", "Мені ніколи не буде нудно, коли я з тобою», «сперечаємося, Я тебе зрозумів», «Давай, дівчинка, давай почнемо».

Раніше Соммер вирішила показати, як провела час разом з мамою на пляжі і навіть змогла здивувати фігурою в бікіні. Дівчина приміряла Різнокольоровий монокіні в смужку, а її мама - засмагла брюнетка з підтягнутим тілом - одягла леопардовий бікіні з тонкою сіточкою на стегнах.

Двом спортсменкам вдалося вразити фанатів квітучим виглядом, а також ідеальними фігурами:

"Літо взимку з мамою 😛 p. s, якщо ви живете в Канаді, загляньте в усі магазини @urbanplanet, щоб знайти божевільні знижки на лінії SMR🔥, » - написала Соммер.

Ось як реагують фанати:

"Боже, це неймовірно😍", " подивися на ці персики, вау🍑 🍑", «гей, ей, мама🔥 💓», «мати і дочка просто неймовірні», «по правді кажучи, ви обидва дуже милі ...", "Ти красуня" « " мати і дочка Господи помилуй ♥ ️🥰😍😛🤤☺️😋», «це Соммер Рей і її мама?", "Просто як сестри», «Сомма, ти щось з собою робиш😀»," Топ мама🔥 🔥".

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