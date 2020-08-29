Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась серией нежных фото

Спортсменка предпочитает показывать в социальной сети Инстаграм, как веселится на тренировках, занимается спортом с друзьями и рассказывает, каких успехов можно добиться при правильном выполнении специальной подборки занятий на все группы мышц.

Поэтому каждое фото, которое показывает Соммер, отличающееся от привычных кадров фитнес-модели, вызывает бурную реакцию среди фанатов. Поклонникам нравится наблюдать за жизнью Рэй, а она в свою очередь любит подогревать интерес к новым образам.

В этот раз Соммер блеснула загорелым телом в кружевном белье с необычным бельем с цветным принтом. Девушка решила подразнить домашним видом, позируя на диване в провокационных позах:

«Если тебе скучно, займись этим, посмотри мой канал на YouTube 😝» - шутливо написала Соммер под фото.

Вот как реагируют фанаты:

«Ложи меня в постель летом, и мне не будет скучно», «Так жарко», «Позволь мне прикоснуться к нему», «Одни вишенки-черешенки🍑🍆 😍😍😍», «Сейчас будет интересно», «Йо Джарвис нравится это», «В самом деле, это круто», «Иди и принеси им тигра!», «Мне никогда не будет скучно, когда я с тобой», «Спорим, я тебя понял», «Давай, девочка, давай начнем».

Ранее Соммер решила показать, как провела время вместе с мамой на пляже и даже смогла удивить фигурой в бикини. Девушка примерила разноцветный монокини в полосочку, а ее мама - загорелая брюнетка с подтянутым телом - одела леопардовый бикини с тонкой сеточкой на бедрах.

Двум спортсменкам удалось впечатлить фанатов цветущим видом, а также идеальными фигурами:

«Лето зимой с мамой 😛 p.s, если вы живете в канаде, загляните во все магазины @urbanplanet, чтобы найти сумасшедшие скидки на линии SMR 🔥,» - написала Соммер.

Вот как реагируют фанаты:

«Боже, это невероятно😍», «Посмотри на эти персики, вау 🍑🍑», «Эй, эй, мама🔥💓», «Мать и дочь просто невероятны», «По правде говоря, вы оба очень милы ...», «Ты красотка», «Мать и дочь Господи помилуй ♥ ️🥰😍😛🤤☺️😋», «Это Соммер Рэй и ее мама?», «Просто как сестры», «Сомма, ты что-то с собой делаешь 😀», «Топ мама 🔥🔥».

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