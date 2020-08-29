Всесвітньо відома російська модель Ірина Шейк з'явилася на обкладинці легендарного глянцю в несподіваному образі

34-річна красуня прикрасила титульну сторінку італійського Vogue, дизайн якої не менш оригінальний, ніж фото моделі без макіяжу, укладки й останніх новинок моди, передає Politeka.net.

На обкладинці, яка більше схожа на макет сторінки – ніби фломастером написані кілька заголовків: "100 обкладинок", "100 людей", "100 історій", чистий фон й обличчя моделі, розташоване в нижній частині журналу.

Відзначимо, що волосся Ірини гладко зачесане, очей і губ не торкався пензлик візажиста, що ще більше підкреслює натуральну красу, здорову шкіру і колір обличчя моделі. На ній немає жодного аксесуара, а з одягу видно тільки комір чи то пальто, чи то утепленого жакета.

Такий незвичайний дизайн обкладинки і мінімалістичне фото зібрали понад 300 тисяч лайків і більше двох тисяч коментарів, в яких шанувальники писали про те, що Ірина "шалено красива".

Раніше ми розповідали про те, що Шейк раптово стала блондинкою. Вона опублікували селфі, піднісши камеру ближче до обличчя. Пасма хвилястого волосся прикрили око знаменитості.

Варто відзначити, що це архівні кадри, зроблені приблизно чотири роки тому, коли відома красуня вирішила поекспериментувати із зовнішністю.

Зараз модель повернулася до свого кольору волосся – темно-русявого.

"Ірина Шейк вирішила змінити імідж і не прогадала", – вважають автори поста, які вирішили нагадати про колишню блондинку.

Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "Виявився відомим...".

Як повідомляла Politeka, Ірина Шейк ошелешила знімком у ліжку з Путіним, мережа кипить: Бредлі Купер буде в ауті.

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