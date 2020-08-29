Всемирно известная российская модель Ирина Шейк появилась на обложке легендарного глянца в неожиданном образе

34-летняя красотка украсила титульную страницу итальянского Vogue, дизайн которой не менее оригинален, нежели фото модели без макияжа, укладки и последних новинок моды, передает Politeka.net.

На обложке, которая больше похожа на макет страницы – будто фломастером написаны несколько заголовков: «100 обложек», «100 людей», «100 историй», чистый фон и лицо модели, расположенное в нижней части журнала.

Отметим, что волосы Ирины гладко зачесаны, глаза и губы не тронуты кистью визажиста, что еще больше подчеркивает натуральную красоту, здоровую кожу и цвет лица модели. На ней нет ни одного аксессуара, а из одежды виден только воротник то ли пальто, то ли утепленного жакета.

Такой необычный дизайн обложки и минималистичное фото собрали свыше 300 тысяч лайков и более двух тысяч комментариев, в которых поклонники писали о том, что Ирина «безумно красивая».

Ранее мы рассказывали о том, что Шейк внезапно стала блондинкой. Она опубликовали селфи, поднеся камеру поближе к лицу. Пряди волнистых волос прикрыли глаз знаменитости.

Стоит отметить, что это архивные кадры, сделанные примерно четыре года назад, когда известная красотка решила поэкспериментировать с внешностью.

Сейчас модель вернулась к своему цвету волос - темно-русому.

"Ирина Шейк решила сменить имидж и не прогадала 😍", - считают авторы поста, решившие напомнить о бывшей блондинке.

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Как сообщала Politeka, Ирина Шейк ошарашила снимком в постели с Путиным, сеть кипит: Брэдли Купер будет в ауте.

Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".