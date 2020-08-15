Судьи популярного проекта «Топ-модель по-украински» похвастались красотой во время съемок с бэкстейджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитостей.

«Сейчас будем кого-то выгонять», - коротко подписала кадры Костромичева.

На опубликованных кадрах Костромичева позирует в латексном наряде. В какой-то момент появляется Соня Плакидюк, демонстрируя элегантность и красоту.

«Сейчас понесу пирожки через лес», - подписала уже другие кадры Плакидюк.

На ник красотка также позирует на бэкстедже, уже в красном платье и невероятным макияжем.

Однако поклонники красоток не могли что-либо сказать, ведь кумиры миллионов поделились ними у себя в Сторис.

До этого мы рассказывали, что судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк ошарашила поклонников новым дерзким образом

«Фантастическое платье…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Плакидюк позирует в платье, которое решила приоткрыть. Из-за этого в кадр попали идеальные изгибы знаменитости. Поклонники красотки буквально «рассыпались» в комплиментах.

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