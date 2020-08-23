30-летняя телеведущая и певица Регина Тодоренко обескуражила кадрами со своей родственной душой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с красоткой, как две капли воды похожей на нее (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Регина сама назвала свою лучшу подругу Алину - родственной душой и сестрой.
На кадрах девушки предстали на кухне с овощами в руках. В частности, Тодоренко размахивала большим зеленым цукини. Певица была в синем платье с розовыми мелкими цветочками, а ее подруга козырнула формами в обтягивающем наряде.
"Одна хорошо, но двое гораздо лучше 💃🏻 💃🏻! Интересно, в вашей жизни тоже есть такой человек, с которым вы понимаете друг друга с полувзгляда, полуслова, полувдоха🙈? Мне кажется, пройдя через тернии путешествий, годами проверенные дружбой, нам с Алей @alina_astrovskaya_ все по плечу 💪🏻💪🏻. И нет, мы не сёстры 👯♀️, но очень похожи. Как такое может быть???? - Сами не понимаем 😆. Возможно, все мы на земле братья и сёстры. 🙈", - подписала видео Регина.
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Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Мнение людей разделилось: одни подтвердили схожесть девушек, другие же отметили, что Тодоренко харизматичнее.
"Как две сестрички❤️❤️"
"Не очень похожи это раз😀 а два вы харизматичнее 💙"
"Обалдеть. Я подумала, что двойняшки. Правда. Минуту рассматривала"
"Вы как Солнце и Луна🔥"
"Вообще не похожи. Если только мимикой, но обе красотки!😍"
"Регина Вам тоже такая стрижка пойдет ♥️"
"Весёлые девахи😊👍"
"Вы - огонь🔥🔥🔥, девочки!!! И делайте, что душе угодно! Главное - не останавливайтесь😉"
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