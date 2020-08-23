"Как такое может быть?"

30-летняя телеведущая и певица Регина Тодоренко обескуражила кадрами со своей родственной душой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с красоткой, как две капли воды похожей на нее (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Регина сама назвала свою лучшу подругу Алину - родственной душой и сестрой.

На кадрах девушки предстали на кухне с овощами в руках. В частности, Тодоренко размахивала большим зеленым цукини. Певица была в синем платье с розовыми мелкими цветочками, а ее подруга козырнула формами в обтягивающем наряде.

"Одна хорошо, но двое гораздо лучше 💃🏻 💃🏻! Интересно, в вашей жизни тоже есть такой человек, с которым вы понимаете друг друга с полувзгляда, полуслова, полувдоха🙈? Мне кажется, пройдя через тернии путешествий, годами проверенные дружбой, нам с Алей @alina_astrovskaya_ все по плечу 💪🏻💪🏻. И нет, мы не сёстры 👯‍♀️, но очень похожи. Как такое может быть???? - Сами не понимаем 😆. Возможно, все мы на земле братья и сёстры. 🙈", - подписала видео Регина.

Пользователи с жаром кинулись обсуждать увиденное. Мнение людей разделилось: одни подтвердили схожесть девушек, другие же отметили, что Тодоренко харизматичнее.

"Как две сестрички❤️❤️"

"Не очень похожи это раз😀 а два вы харизматичнее 💙"

"Обалдеть. Я подумала, что двойняшки. Правда. Минуту рассматривала"

"Вы как Солнце и Луна🔥"

"Вообще не похожи. Если только мимикой, но обе красотки!😍"

"Регина Вам тоже такая стрижка пойдет ♥️"

"Весёлые девахи😊👍"

"Вы - огонь🔥🔥🔥, девочки!!! И делайте, что душе угодно! Главное - не останавливайтесь😉"

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачного замечания

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак