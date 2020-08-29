Популярна українська виконавиця Даша Астаф'єва похвалилася розкішною фігурою в сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Фантазія багатьох моїх підписників радує мене. Вітаю, ви всі вагітні", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках Астаф'єва позує в пікантній сукні, яка ефектно підкреслює її й без того ідеальну фігуру. Шанувальники співачки прийшли в захват від побаченого.

"Даша, яка ж ви красива!❤️і ніякі Білучі не потрібні" « "обожнюю», «та так я на двадцять другому році вагітності) не дивлячись на те, що я хлопець», «Красотулька не можлива», «Мадонна по-українськи», «як завжди – на висоті», "дуже мило вийшла", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка Даша Астаф'єва вибралася на відпочинок і показала свій натуральний вигляд

Судячи з нього, знаменитість вибралася в ресторан і вирішила обійтися мінімальною кількістю косметики. Водночас, Даша Астаф'єва вибрала вельми нескромне кремове плаття в коричневий горошок, його родзинками стали мішкуваті рукава і просто величезне декольте.

На знімку виконавиця сидить за столиком, поклавши руки на меню. Вона добродушно посміхається в камеру, позуючи на тлі затоки і далеких гір

Нагадавши, Астаф'єва влаштувала спекотну прогулянку в київському метро

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