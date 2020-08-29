Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева похвасталась роскошной фигурой в платье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Фантазия многих моих подписчиков улыбает меня. Поздравляю, вы все беременны», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Астафьева позирует в пикантном платье, которое эффектно подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. Поклонники певицы пришли в восторг от увиденного.

«Даша, какая же Вы красивая!❤️и никакие Белучи не нужны», «обожаю», «Да да я на двадцать втором году беременности) не смотря на то, что я парень», «Красотулька не возможная», «Мадонна по-украински», «как всегда – на высоте», «очень мило получилась», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Даша Астафьева выбралась на отдых и показала свой натуральный вид

Судя по нему, знаменитость выбралась в ресторан и решила обойтись минимальным количеством косметики. В то же время, Даша Астафьева выбрала весьма нескромное кремовое платье в коричневый горошек, его изюминками стали мешковатые рукава и просто огромное декольте.

На снимке исполнительница сидит за столиком, положив руки на меню. Она добродушно улыбается в камеру, позируя на фоне залива и далеких гор

Напомним, Астафьева устроила жаркую прогулку в киевском метро

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