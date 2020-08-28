Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася фігурою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Це таке щастя просто відпочивати! Бути в гармонії, радості, розділяти цю гармонію з коханою людиною, мати свободу не ділитися своїм особистим життям ні з ким.🙏 Залишаючи для радості свою тишу й умиротворення.😊 🙏 Тут таке чисте море! Прекрасні люди! Я ніколи нічого не приховую, тому що мені нема чого приховувати.️ ️ Я живу чесно, вільно і відкрито», - йдеться в повідомленні.

Також Волочкова розповіла, як вона з коханим ставляться до всього, що про них пишуть в ЗМІ.

"Але коли ми з моїм коханим дізнаємося від людей новини зі ЗМІ про мене і про деталі, ми так веселимося і голосно сміємося!!!У мого і так Почуття гумору зашкалює..😂 😂 😂 👍, що нас теж об'єднує.💪 👍 Але такі вигадки й припущення й інсинуації для нас перетворюються в бризки морських хвиль, шампанського 🥂 і радості..😊 Я всім бажаю радості й любові", - підкреслила вона.

При цьому балерина закрила можливість що-небудь коментувати у себе на сторінці через надмірну кількість хейтерів. Вони звинувачували її в лукавстві.

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