Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась фигурой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Это такое счастье просто отдыхать! Быть в гармонии, радости, разделять эту гармонию с любимым человеком, иметь свободу не делиться своей личной жизнью ни с кем.🙏 Оставляя для радости свою тишину и умиротворение.😊🙏 Тут такое чистое море! Прекрасные люди! Я никогда ничего не скрываю , потому что мне нечего скрывать.🤷‍♀️ Я живу честно, свободно и открыто», - говорится в сообщении.

Также Волочкова рассказала, как она с возлюбленным относятся ко всему, что про них пишут в СМИ.

«Но когда мы с моим возлюбленным узнаём от людей новости из СМИ обо мне и о деталях, мы так веселимся и громко смеёмся!!!😂🙏🙏🙏👍 У моего и так чувство юмора зашкаливает..😂😂😂👍, что нас тоже объединяет.💪👍 Но Такие выдумки и предположения и инсинуации для нас превращаются в брызги морских волн, шампанского🥂 и радости..😊 Я всем желаю радости и любви», - подчеркнула она.

При этом балерина закрыла возможность что-либо комментировать у себя на странице из-за чрезмерного количества хейтеров. Они обвиняли ее в двуличии.

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