Українці відреагували на зараження відомого співака Сергія Бабкіна китайським вірусом

Напередодні артист заявив, що отримав позитивний результат тесту на небезпечний вірус, який зараз вирує у всьому світі. Бабкін розповів, що першою нездужання відчула його дружина Сніжана якраз в День незалежності, коли він виступав на святковому концерті на Софійській площі.

Артист стверджує, що весь той день провів на зйомках і відчував себе добре, проте напередодні їх з дружиною тести на китайський вірус прийшли позитивними.

Українці бурхливо відреагували на зараження співака. Багато коментаторів виявилися незадоволені тим, що в такій ситуації взагалі проводився святковий концерт. В обговоренні дісталося й іншим артистам, які брали в ньому участь.

"Карма. Нефіг в цирку брати участь", "для Сердючки це якийсь моветон. Як можна було так опуститися до дешевого і ідіотського кічу", "минулого року реперша в ньому стрибати перед воєнний, а в цей року цей півець рот. Сподіваюся, в наступному році ми не побачимо Потапа в рожевих труселях Могилевської. Як вона взагалі не соромиться виставляти свою жирну тушу тюленя в такій сукні",- пишуть люди.

Відзначимо, що Бабкін також розповів, що у нього температура піднялася тільки через кілька днів після того, як перші симптоми з'явилися у дружини. Зараз подружжя чекає результатів аналізу крові.

"Здається, COVID-19 десь далеко. Але, по суті, він дуже близько. Прошу всіх бути гранично уважними і акуратними, дотримуватися заходів безпеки і прислухатися до себе. Не ігноруйте перші симптоми, наше здоров'я-головне, що є у нас", - написав Бабкін.

Нагадавши, біда обрушилася на сім'ю Бабкіних, подружжя зробило заяву: "не ігноруйте...".

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